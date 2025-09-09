Германия передала Украине первые пусковые установки Patriot

Украина получила первые пусковые установки двух комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании контактной группы по военной помощи Киеву («Рамштайн») в Лондоне.
Глава немецкого Минобороны также заявил, что Берлин намерен поддержать украинский военно-промышленный комплекс, закупив у Киева беспилотники большой дальности. По словам Писториуса, Германия планирует заключить контракты с украинскими оборонными предприятиями на сумму около 300 миллионов евро передает Tagesschau.
Ранее британские власти поставили на Украину оружие и военную технику на один миллиард евро — эти деньги Лондон получил благодаря замороженным российским активам.
27 августа СМИ сообщили, что Будапешт подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС и Европейскому фонду мира за перечисление процентов с замороженных активов Центробанка России украинским властям без согласия Венгрии.
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции в Пекине заявил, что потенциальная передача Киеву замороженных российских активов приведет к нарушению стабильности всей мировой экономики.