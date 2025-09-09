Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проснитесь»: В США раскритиковали заявление фон дер Ляйен насчет Украины

Боуз: Урсула фон дер Ляйен распространяет ложь о похищенных детях на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам журналиста Чея Боузa, распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине. Об этом Боуз написал в соцсети X.

«Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о “похищенных детях” на Украине. Проснитесь. Она мошенница», — возмутился он.

Боуз также подчеркнул, что утверждение главы ЕК о якобы российском нападении на её самолёт — выдуманная чепуха.

Недавно большинство жителей Европы выразили желание, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии. Согласно опросу, проведённому в пяти странах ЕС, около шести из десяти европейцев считают, что ей следует уйти с должности председателя Еврокомиссии. Более половины респондентов выразили недовольство сделкой, заключённой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, рассматривая её как унижение.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше