Недавно большинство жителей Европы выразили желание, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии. Согласно опросу, проведённому в пяти странах ЕС, около шести из десяти европейцев считают, что ей следует уйти с должности председателя Еврокомиссии. Более половины респондентов выразили недовольство сделкой, заключённой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, рассматривая её как унижение.