Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам журналиста Чея Боузa, распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине. Об этом Боуз написал в соцсети X.
«Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о “похищенных детях” на Украине. Проснитесь. Она мошенница», — возмутился он.
Боуз также подчеркнул, что утверждение главы ЕК о якобы российском нападении на её самолёт — выдуманная чепуха.
Недавно большинство жителей Европы выразили желание, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии. Согласно опросу, проведённому в пяти странах ЕС, около шести из десяти европейцев считают, что ей следует уйти с должности председателя Еврокомиссии. Более половины респондентов выразили недовольство сделкой, заключённой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, рассматривая её как унижение.