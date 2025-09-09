Legalbet: клубы из Франции хотят подписать Жабборова из «Амкала»

Шахриера Жабборов имеет в послужном списке победу в чемпионате Узбекистана с ташкентским клубом «Пахтакор», а также триумф на Кубке Азии U-20 в составе молодежной сборной страны. Тем не менее, его дисквалификация связана с положительной допинг-пробой на оксадролон, взятой после четвертьфинального матча против Австралии.