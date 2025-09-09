Legalbet: клубы из Франции хотят подписать Жабборова из «Амкала»

Несколько французских клубов второго по уровню национального дивизиона — Лиги 2 — проявляют интерес к узбекскому полузащитнику Шахриеру Жабборову, который выступает за московский медийный футбольный клуб «Амкал», сообщает Legalbet.
Однако главным препятствием для заключения контракта является действующая четырехлетняя дисквалификация спортсмена, наложенная Азиатской футбольной конфедерацией (АФК) 17 апреля 2023 года за нарушение антидопинговых правил.
Жабборов пытался оспорить данное решение, подавая апелляцию с целью уменьшения срока отстранения, но оно было оставлено без изменений.
Шахриера Жабборов имеет в послужном списке победу в чемпионате Узбекистана с ташкентским клубом «Пахтакор», а также триумф на Кубке Азии U-20 в составе молодежной сборной страны. Тем не менее, его дисквалификация связана с положительной допинг-пробой на оксадролон, взятой после четвертьфинального матча против Австралии.
