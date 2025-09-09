Эрдоган созвонился с эмиром Катара после израильского удара по Дохе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани после того, как Израиль нанес удар по Дохе. Об этом сообщила канцелярия президента Турции.
Эрдоган заявил, что Турция готова использовать все свои ресурсы для поддержки Катара и его народа. Лидеры двух стран договорились продолжать совместную работу над скорейшим прекращением насилия в Газе.
Уточняется, что Эрдоган осудил нападение Израиля на Катар и обсудил с эмиром возможные ответные действия.
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что удар ЦАХАЛ по Дохе поможет достижению мира на Ближнем Востоке. Он также назвал удар по высшему руководству ХАМАС печальным инцидентом.