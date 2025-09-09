Ричмонд
Эрдоган созвонился с эмиром Катара после израильского удара по Дохе

Турция готова использовать все свои ресурсы для поддержки Катара и его народа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани после того, как Израиль нанес удар по Дохе. Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

Эрдоган заявил, что Турция готова использовать все свои ресурсы для поддержки Катара и его народа. Лидеры двух стран договорились продолжать совместную работу над скорейшим прекращением насилия в Газе.

Уточняется, что Эрдоган осудил нападение Израиля на Катар и обсудил с эмиром возможные ответные действия.

Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что удар ЦАХАЛ по Дохе поможет достижению мира на Ближнем Востоке. Он также назвал удар по высшему руководству ХАМАС печальным инцидентом.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше