Самый мощный в истории: Apple представила iPhone следующего поколения

У AirPods Pro 3 активное шумоподавление в два раза сильнее, чем у предыдущей модели. Также улучшено качество воспроизведения. Кроме того, в наушниках появился датчик пульса, данные будут отображаться в приложении «Здоровье». AirPods Pro 3 изменились и в форме, они стали меньше и удобнее. Изменилась форма насадок, добавлена защита от пота и дождя. В наушниках увеличено время автономной работы с шести до восьми часов в режиме шумоподавления. Цена — от $249.