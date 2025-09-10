Что можно и нельзя делать в день Анны Пророчицы 10 сентября, говорящий про дожди

Православная церковь 10 сентября вспоминает святых Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого. В народе отмечают день Анны Пророчицы. Святая считалась покровительницей женщин. А еще в названный день узнавали про дождливое лето.
Что нельзя делать 10 сентября.
Не рекомендуется женихам ходить в гости к родителям невесты. Предки верили, что это могло вызвать неприятности, а также привести к беде. Кроме того, 10 сентября не подходит для сватовства.
Что можно делать 10 сентября.
По традиции, с указанного дня начинались ярмарки. Как правило, перед началом торговли необходимо было спрятать несколько колосков в укромном месте. Это принесет больше прибыли.
Согласно приметам, если мало грибов, но много орехов, то ждали суровую зиму. В том случае, если много рябины, то лето будет дождливым.
