В Новосибирске озвучили прогноз по срокам демобилизации участников СВО

Депутат горсовета Ростислав Антонов считает, что завершение спецоперации и возвращение военных домой возможно не ранее конца 2026 года.

Когда в России может начаться процесс демобилизации? На этот вопрос в беседе с Сиб.фм ответил депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов.

«Не стоит ожидать окончания СВО уже в этом году. Более реалистичный срок — конец 2026-го. К этому времени Россия сможет выполнить поставленные задачи, после чего начнётся поэтапное возвращение бойцов домой», — отметил Антонов.

По его словам, необходимости в новой мобилизации нет. С поставленными задачами, подчеркнул депутат, справляются как ранее призванные военнослужащие, так и контрактники.