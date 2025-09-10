Гороскоп на 10 сентября 2025 года для всех знаков зодиака

На 10 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в 18-й лунный день, и пребывает в знаке Овна. Энергия Овна, огненного и динамичного знака, побуждает к активным действиям, инициативе и решительности. Однако убывающая Луна призывает к завершению дел, а не к началу новых масштабных проектов. Этот день благоприятен для разрешения конфликтов, укрепления отношений и наведения порядка в личной жизни или рабочем пространстве. Влияние Овна может сделать людей более импульсивными, поэтому важно контролировать эмоции и избегать поспешных решений. Созвездие Овна усиливает стремление к лидерству и самовыражению, но также может провоцировать нетерпение. Астрологические аспекты, включая соединение Солнца с Нижним Лунным Узлом, советуют приглушить эго и сосредоточиться на внутреннем росте.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Чем заняться: Овны, сегодня ваша энергия на пике! Это идеальный день для физической активности: займитесь спортом, отправьтесь на пробежку или попробуйте новый вид тренировки, например, кроссфит. Также стоит посвятить время семейным делам — устройте уютный вечер с близкими или разберите старые конфликты. Ваша инициатива поможет укрепить отношения. Если на работе есть задачи, требующие лидерства, беритесь за них смело — ваши идеи найдут отклик.
Чем не стоит заниматься: Избегайте новых начинаний, особенно крупных проектов, так как убывающая Луна не способствует старту. Не вступайте в споры с коллегами — ваша импульсивность может привести к ненужным конфликтам. Также воздержитесь от необдуманных покупок, особенно дорогих.
Счастливый цвет: Огненно-красный.
Счастливое блюдо: Пряный чили-кон-карне.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Чем заняться: Тельцы, день благоприятен для творчества и приведения дел в порядок. Начните новый хобби-проект, например, рисование или кулинарию, или завершите начатое ранее. Уделите время обустройству дома — переставьте мебель, добавьте уютных деталей. Это также хороший момент для конструктивных разговоров с близкими — ваши слова будут убедительными.
Чем не стоит заниматься: Не ввязывайтесь в финансовые авантюры и не совершайте крупных покупок — звезды советуют быть осторожными с деньгами. Избегайте лени: пассивность может привести к упущенным возможностям.
Счастливый цвет: Изумрудно-зеленый.
Счастливый цвет: Изумрудно-зеленый.

Счастливое блюдо: Запеченный лосось с травами.