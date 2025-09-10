Гороскоп на 10 сентября 2025 года для всех знаков зодиака

На 10 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе, в 18-й лунный день, и пребывает в знаке Овна. Энергия Овна, огненного и динамичного знака, побуждает к активным действиям, инициативе и решительности. Однако убывающая Луна призывает к завершению дел, а не к началу новых масштабных проектов. Этот день благоприятен для разрешения конфликтов, укрепления отношений и наведения порядка в личной жизни или рабочем пространстве. Влияние Овна может сделать людей более импульсивными, поэтому важно контролировать эмоции и избегать поспешных решений. Созвездие Овна усиливает стремление к лидерству и самовыражению, но также может провоцировать нетерпение. Астрологические аспекты, включая соединение Солнца с Нижним Лунным Узлом, советуют приглушить эго и сосредоточиться на внутреннем росте.