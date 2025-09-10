Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 10 сентября 2025 года

Сбор урожая корнеплодов и поздних культур. Убывающая Луна в Овне — отличное время для уборки корнеплодов (моркови, свёклы, репы, картофеля), а также поздних сортов капусты, тыквы и кабачков. Урожай, собранный в этот период, будет хорошо храниться, так как энергия Луны способствует концентрации питательных веществ в корнях и плодах. Обратите внимание на тщательную сортировку: повреждённые плоды лучше сразу отложить для переработки. Обрезка и формирование кустарников. Убывающая Луна благоприятна для обрезки сухих веток и формирования кроны плодовых деревьев и кустарников (малины, смородины, крыжовника). В Овне лучше избегать чрезмерной обрезки живых побегов, чтобы не ослабить растения. Удаляйте только явно повреждённые или больные ветки, а также поросль у основания. Подготовка почвы. Займитесь перекопкой грядок, где уже убран урожай. Вносите органические удобрения (перегной, компост) или золу, чтобы подготовить почву к следующему сезону. Овен способствует активной работе с землёй, но избегайте посадок, так как растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми. >>> Как проверить кислотность почвы.