Минцифры: СМИ неверно сообщили о новом белом списке сайтов

«Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют.», — говорится в сообщении Минцифры РФ в официальном telegram-канале.