Сочный номер: сериал «Офис» получил сиквел про журналистов

Источник мемов, шутов и афоризмов, сериал «Офис» в этом году отметил двадцатилетний юбилей и получил продолжение. Над ним работала та же съемочная группа, что и над «Офисом», он точно так же создан в формате псевдодокументального кино. И там есть знакомые актеры из «Офиса». Также в новом сериале снялись Донал Глисон, получивший известность благодаря «Звездным войнам», и отмеченная наградами звезда «Белого лотоса» Сабрина Импаччаторе. В России сериал Peacock доступен целиком легально на онлайн-платформе 24ТВ, критики и зрители от него в восторге.
Что происходит в «Газете».
Первый сезон «Газеты» состоит из десяти серий. Он напрямую продолжает сюжет ситкома «Офис», который ставят в один ряд с самыми популярными сериалами нашего времени: «Игра престолов», «Друзья», «Во все тяжкие». Новинку сняли в жанре мокьюментари, то есть в формате псевдодокументального кино, при этом основной акцент делается на нелепые, смешные и трагикомичные ситуации. Этот ситком, как и «Офис», создан режиссером и сценаристом Грегом Дэниелсом, также известным по шоу «Парки и зоны отдыха» и анимационному сериалу «Царь горы».
Фото: 3 Arts EntertainmentКадр из сериала «Газета».
Продолжение «Офиса» приурочено к его двадцатилетнему юбилею. Cериал выходил с 2005 по 2013 годы и рассказывал о судьбе офисных работников в компании Dunder Mifflin Paper Company, специализирующейся на продаже бумаги. Сиквел так и называется: The Paper, что переводится в первую очередь как «бумага». Сюжет при этом разворачивается вокруг загнивающей местной газеты «Глашатай правды города Толидо» (Toledo Truth Teller), которую пытаются спасти, взяв на работу главным редактором бывшего продавца туалетной бумаги.
Основные актеры сериала — Донал Глисон («Черное зеркало», «Выживший», «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы») и Сабрина Импаччаторе («Белый лотос», «Страсти Христовы»), между ними постоянно разворачивается конфликт в борьбе за власть над печатным словом. К дуэту также присоединился Оскар Нуньес, один из ключевых актеров «Офиса», он играл бухгалтера Оскара Мартинеза. Для поклонников старого сериала предусмотрена масса отсылок и цитат, включая цитаты Стива Карелла — человека, буквально разобранного поклонниками на мемы. При этом Сабрина, по ее собственным словам на шоу Джимми Киммела, вновь играет саму себя: сильную женщину, не лишенную тяги к приключениям и интригам.
Фото: 3 Arts EntertainmentКадр из сериала «Газета».
Первый сезон «Газеты» получил высокие оценки зрителей, на сайте iMDB финальная серия сезона имеет рейтинг 8,6 баллов из 10. Сериал продлили на второй сезон еще до запуска первого. Помимо очевидных поклонников как британской, так и американской версий «Офиса», сериал подойдет тем, кто любит саркастичные и умные работы об индустриальных коллапсах: досуг («Парки и зоны отдыха»), журналистика («Жизнь после смерти») и кинематограф («Киностудия»). Он не старается слишком сильно рассмешить, оставаясь ироничным и слегка отстраненным благодаря жанру мокьюментари. Хотя, возможно, поклонникам более традиционных сериалов такой формат покажется скучным и пресным.
Ради чего смотреть сериал.
По сюжету, Нэд Сэмпсон в исполнении Глисона приходит в захолустную газету на позицию главного редактора и пытается восстановить ее былое величие. В первых эпизодах дается жесткая, но ироничная критика печатных СМИ в США: издания предпочитают копировать материалы из платной ленты Wire Service Stories, а доверчивые репортеры следят за подростками-квадроберами и выдают это за сенсационные расследования.
«Газета» по-хорошему консервативна, она шутит про классические и понятные вещи: от тиктокеров до движения #MeToo, от корпоративной культуры до захватившего Штаты еще в XX веке тренда на безрассудный консьюмеризм. Основное внимание уделено химии персонажей, как и в реалити-шоу, за ними постоянно «следует» и «подглядывает» съемочная группа. А в редких перерывах между ситуационной комедией персонажи дают, словно герои шоу «Последний герой», свои едкие ремарки касаемо событий, в которых только что поучаствовали. И эти шутки с четвертой стеной не приедаются.
Фото: 3 Arts EntertainmentКадр из сериала «Газета».
Основная изюминка в том, что работать эти журналисты не умеют. К тому же, усилия Сэмпсона по реабилитации умирающего издания нарушаются действиями эмоциональной и импульсивной итальянки Эсмеральды Гранд. Ее роль блистательно изобразила Сабрина Импаччаторе, пародирующая поведение итало-американцев не хуже, чем весь каст оригинального «Рокки» со Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Первые серии могут казаться затянутыми, но магия «Офиса» снова работает: как только с персонажами становится все более-менее понятно и появляются основные любимчики, следить за новыми каверзами журналистского ремесла становится по-настоящему увлекательно. Актуальные для США темы, которые поднимаются в сюжетах, по большей части вызовут у зрителей улыбку. Правда, не все и не у всех. Серию про ЛГБТ-комьюнити (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), которое собираются продвигать с помощью радужной туалетной бумаги и ее рекламы в газете, пользователи раскритиковали и подорвали рейтинги всего шоу.
Получится ли у Нэда Сэмпсона в итоге вернуть «Правдорубу Толидо» былую славу и при этом не угодить в корпоративный ад с культурой отмены — в этом интрига, ради которой хочется досмотреть сезон до конца. В конце концов, каждый сможет для себя определиться: нашлась ли достойная замена для комичного и местами безумного руководителя, которым был Майкл Скотт в «Офисе», или же весь пар ушел в свисток, и «Газета» — просто еще один необязательный сиквел, о котором никто не просил.