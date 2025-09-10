Сочный номер: сериал «Офис» получил сиквел про журналистов

Получится ли у Нэда Сэмпсона в итоге вернуть «Правдорубу Толидо» былую славу и при этом не угодить в корпоративный ад с культурой отмены — в этом интрига, ради которой хочется досмотреть сезон до конца. В конце концов, каждый сможет для себя определиться: нашлась ли достойная замена для комичного и местами безумного руководителя, которым был Майкл Скотт в «Офисе», или же весь пар ушел в свисток, и «Газета» — просто еще один необязательный сиквел, о котором никто не просил.