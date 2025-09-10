«Мы не выступаем для политиков — мы выступаем для публики»

— Я сам никогда ничего не планирую. Особенно там, где не принимаю решения. Скажем так, меня — приглашали последние 40 лет. Я помню, как 40 лет назад уже выступал в Японии, а потом приезжал с концертами в Италию. За довольно быстрое время этих стран набрался десяток. Потом их стало 50. Затем уже 70. Что ж, надо остановиться. Я выступил почти везде, где только можно себе представить. Разве что не приезжал с концертами в Новую Зеландию. Сам не понимаю почему. Но в Австралии мы выступали много раз. Трижды я летал с коллективами в Австралию: один раз с Венским филармоническим оркестром, один раз с Лондонским симфоническим оркестром, ну и, конечно, с Мариинским театром.