Календарь на 10 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

История макияжа уходит корнями в глубокую древность. Например, сурьму для подведения глаз использовали еще в IV тысячелетии до н.э., а в Японии для осветления кожи применяли птичий помет. Этот праздник родился в 2016 году благодаря американскому визажисту и блогеру Джеймсу Чарльзу, который хотел показать: макияж — это не просто косметика, а форма искусства и самовыражения. В этот день люди по всему миру экспериментируют с образами, делятся советами в соцсетях и поздравляют визажистов.