День разноцветных букетов и День обмена идеями: какие праздники отмечают в России и мире 10 сентября

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» — это забавный праздник, придуманный, чтобы хоть как-то объяснить внезапную пропажу разных вещей: носков, ключей и других предметов. Праздник отмечается 10 сентября, так как именно в эту дату в 2008 году был запущен Большой адронный коллайдер.