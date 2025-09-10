Народный календарь. Почему на Куприяна, 13 сентября, нельзя громко смеяться

В старину считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и держат совет о том, куда лететь зимовать. Отсюда и появилось второе название для этой даты — Журавлиное вече. Также на Куприяна было принято ходить за клюквой, которую называли журавлиной ягодой. Посещать болота до этого времени было запрещено, иначе не избежать бед и несчастий.