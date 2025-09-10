Народный календарь. Почему на Куприяна, 13 сентября, нельзя громко смеяться

Православные 13 сентября чтут память святого Куприяна Карфагенского, жившего в III веке.
В старину считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и держат совет о том, куда лететь зимовать. Отсюда и появилось второе название для этой даты — Журавлиное вече. Также на Куприяна было принято ходить за клюквой, которую называли журавлиной ягодой. Посещать болота до этого времени было запрещено, иначе не избежать бед и несчастий.
Кроме того, на Куприяна нельзя громко смеяться. Нарушивший этот запрет в будущем будет сильно опечален. Также 13 сентября начинали пожинать корнеплоды, в том числе морковь, свеклу и репу. Все эти овощи крестьяне запекали, варили или жарили. Центральное место на столе в этот день занимал картофель.
Приметы погоды:
Одуванчик цветет в это время — к теплой и долгой осени.
Лягушки начинают глубоко прятаться в воду — скоро будет холодно.
Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.
Именины отмечают: Мирон, Михаил, Геннадий, Куприян, Александр, Владимир, Дмитрий.