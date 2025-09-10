Пента-трик Холанна помог Норвегии разгромить Молдавию со счётом 11:1

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, не потеряв ни одного очка в пяти сыгранных матчах. Сборная Молдавии, напротив, занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка в пяти играх. На втором месте в группе находится Италия (9 очков; 4 матча), за ней следуют Израиль (9 очков; 5 матчей) и Эстония (3 очка; 5 матчей). В следующем матче, 11 октября, норвежцы примут сборную Израиля, а сборная Молдавии 14 октября сыграет на выезде против Эстонии.