Актер Збруев раскрыл причину падения в обморок на спектакле

Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации.
У народного артиста РСФСР Александра Збруева перед самым выходом на сцену 9 сентября поднялось давление и он смог принять участие в спектакле. Актер объяснил журналистам, что отказался от госпитализации и сейчас чувствует себя нормально.
«Да, поднялось давление. В моем возрасте это случается — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал Збруев в беседе с ТАСС. В данный момент артист находится дома.
Актер должен был принять участие в постановке «Вишневый сад» на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В учреждении сообщили, что роль исполнил другой артист. В ряде СМИ появилась версия про обморок.
В конце прошлого года Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. О проблемах с давлением было известно уже тогда. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации, заявив, что часто посещает больницу из-за планового обследования, передает RT.