Спектакль «Камедыя» о силе и слабостях обычного человека представили зрителям на фестивале «Белая Вежа»

Крестьянин Демка обиделся на первого человека — Адама — за свою тяжелую жизнь и непростое положение. Тем временем к нему явился Черт, говоря «не пеняй на Адама…». Он предлагает пойти на спор: за 300 рублей просидеть целый день молча. При всей своей дьявольской сущности Черт дает Демке надежду, что тот сможет справиться с искушением. Но выдержит ли испытание крестьянин?-0-