Спектакль «Камедыя» о силе и слабостях обычного человека представили зрителям на фестивале «Белая Вежа»

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый драматический театр Минска представил на международном театральном фестивале «Белая Вежа» спектакль «Камедыя».
Спектакль поставлен по пьесе Владимира Рудова, которую он написал по мотивам произведений белорусских авторов XIX века Каэтана Марашевского и Франтишка Алехновича.
На сцене Брестского театра кукол развернулась веселая история, которая сочетает в себе юмористические диалоги, острый гротеск, зажигательные музыкальные номера — от классики до современных композиций. Она рассказывает о каждом из нас — обычном человеке, его силе и слабостях.
Крестьянин Демка обиделся на первого человека — Адама — за свою тяжелую жизнь и непростое положение. Тем временем к нему явился Черт, говоря «не пеняй на Адама…». Он предлагает пойти на спор: за 300 рублей просидеть целый день молча. При всей своей дьявольской сущности Черт дает Демке надежду, что тот сможет справиться с искушением. Но выдержит ли испытание крестьянин?-0-
Фото Виолетты Южаковой.