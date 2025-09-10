Трамп назначил виновного в решении атаковать Доху: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — заявил глава Белого дома.
Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что удар по руководству ХАМАС, нанесённый 9 сентября после терактов в Иерусалиме и Газе, был оправданным.
