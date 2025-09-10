Ричмонд
Трамп назначил виновного в решении атаковать Доху: что известно

Трамп заявил, что удар Израиля по Дохе был решением Нетаньяху, а не его.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я», — заявил глава Белого дома.

Напомним, что накануне в Дохе, столице Катара, произошли взрывы после удара израильских военных по высокопоставленным членам палестинского движения ХАМАС. Позже стало известно, что в результате атаки Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере пять человек из высшего руководства ХАМАС.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что удар по руководству ХАМАС, нанесённый 9 сентября после терактов в Иерусалиме и Газе, был оправданным.

