Афинский госоркестр отказался от Мацуева из-за «ориентации»

Выступление российского пианиста Дениса Мацуева совместно с Афинским государственным оркестром не состоится. Инициатором отмены концерта выступил греческий коллектив, ссылаясь на международную ситуацию.
О своем решении оркестр объявил на страницах в соцсетях. Музыкальное событие было запланировано на ноябрь 2025 года. Заявлено, что коллектив действует в соответствии с «ориентацией на международное сотрудничество».
«Оркестр за долгие годы своего существования служит не только художественному совершенству, но и ценностям открытого диалога и уважения, которые определяют европейское культурное сообщество. В этом контексте он предпочитает перестроить свою программу в связи с недавней международной ситуацией», — говорится в сообщении.
Оркестр сообщил, что Мацева заменит другой солист. Его имя не раскрывается.
Ранее «МК» писал, что выступление известной российской исполнительницы Полины Гагариной в столице Казахстана оказалось под вопросом вследствие резонанса, вызванного негативной реакцией местных активистов-русофобов. Однако сорвать концерт им все же не удалось.
