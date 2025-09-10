Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к чемпионатам мира

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Игра состоялась в Осло и закончилась со счётом 11:1. Самым результативным игроком встречи стал Эрлинг Холанн, пять раз поразивший ворота соперника. Подробнее о ходе матча читайте в материале Life.ru.