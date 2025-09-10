Ричмонд
Алесандр Збруев не смог выйти на сцену в Ленкоме из-за головокружения

Актёр Збруев почувствовал себя плохо перед началом спектакля в Ленкоме.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РСФСР Александр Збруев не смог выйти на сцену в спектакле Ленкома «Вишневый сад» во вторник 9 сентября из-за внезапного головокружения и слабости, его пришлось заменить другим актёром. О состоянии здоровья артиста информирует ТАСС.

Сообщается, что у Збруева возникли проблемы с давлением, при этом он отказался от госпитализации и находится дома.

«В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал артист агентству.

Напомним, в октябре 2024 года народного артиста Александра Збруева экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Сообщалось, что он перенёс оерацию.

В январе 2025 года Александр Збруев вновь попал в больницу. Звезде «Большой перемены» стало хуже. Ранее ему диагностировали поражение головного мозга после инсульта.

В марте актёр заявил, что чувствует себя хорошо и возобновляет работу в театральных постановках.