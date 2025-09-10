В Минцифры опровергли данные об утверждении нового белого списка сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергает появившиеся в СМИ сообщения о новом списке сайтов и сервисов, доступ к которым будет разрешен в условиях ограничений мобильного интернета. Об этом информирует само ведомство.