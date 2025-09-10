В Минцифры опровергли данные об утверждении нового белого списка сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергает появившиеся в СМИ сообщения о новом списке сайтов и сервисов, доступ к которым будет разрешен в условиях ограничений мобильного интернета. Об этом информирует само ведомство.
«Информация о новом перечне сайтов и сервисов, так называемом “белом списке”, доступных в режиме ограничений работы мобильного интернета, не соответствует действительности», — отмечается в заявлении министерства.
Минцифры подчеркнуло, что, в частности, сведения о включении в список букмекерской компании «Фонбет» не соответствуют реальности, и включение этого сайта в перечень не планируется.
В министерстве также отметили, что перечень веб-ресурсов, которые останутся доступными при ограничениях интернета, все еще находится в стадии формирования.
Напомним, накануне Минцифры перечислили сайты, которые якобы будут доступны в любой момент при отключениях мобильного интернета.