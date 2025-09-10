Мужчина «ожил» на собственных похоронах и вернулся в больницу

Издание NDTV сообщило, что индиец получил тяжелые травмы в результате несчастного случая несколько дней назад и был госпитализирован в частную клинику. Родственникам сообщили, что спасти его не удалось, и семья начала готовиться к похоронной процессии. Однако во время похорон мужчина начал шевелиться и кашлять. Его немедленно доставили в районную больниц. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ.