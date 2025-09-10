Мужчина «ожил» на собственных похоронах и вернулся в больницу

В Индии произошел необычный случай: мужчина, считавшийся умершим и уже находившийся на собственных похоронах, подал признаки жизни. Его пришлось срочно возвращать в больницу.
Издание NDTV сообщило, что индиец получил тяжелые травмы в результате несчастного случая несколько дней назад и был госпитализирован в частную клинику. Родственникам сообщили, что спасти его не удалось, и семья начала готовиться к похоронной процессии. Однако во время похорон мужчина начал шевелиться и кашлять. Его немедленно доставили в районную больниц. Он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ.
При этом администрация клиники опровергла заявления семьи, предположив, что родственники могли неверно истолковать медицинские термины, использованные врачами. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и поднял вопросы о качестве коммуникации между медицинским персоналом и семьями пациентов, а также о точности диагностики в критических ситуациях, говорится в сообщении.
Ранее 79-летняя Татьяна Дмитриевна, о чьей смерти родным сообщили из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, неожиданно позвонила сыну из реанимации. Пенсионерка была госпитализирована с инсультом, и на следующий день семья получила известие о ее кончине от сотрудников больницы. Вскоре после этого сама «умершая» связалась с сыном, рассказав, что разобрала свои вещи и нашла телефон.