В Госдуме объяснили, как будет повышаться пенсия в 2026 год

Пересмотр размера их пенсий традиционно запланирован на 1 апреля. Что касается военных пенсионеров, то их выплаты растут в особом порядке, так как их размер привязан к окладам действующих военнослужащих. Очередная такая индексация, по словам депутата, намечена на 1 октября текущего года.