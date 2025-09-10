В Госдуме объяснили, как будет повышаться пенсия в 2026 год

Российских пенсионеров в 2026 году ожидает двукратное повышение выплат. Сначала пересмотр произойдет 1 февраля, а затем — 1 апреля.
По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, именно вторая индексация окажется особенно значимой и в совокупности с февральской превысит прошлогоднюю инфляцию.
Нилов пояснил, что система повышения пенсий различается для разных категорий получателей. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в два этапа.
В феврале их увеличат ровно на размер инфляции, которую подсчитают в правительстве по итогам 2025 года. А уже в апреле, после оценки возможностей бюджета Социального фонда, к ним добавится дополнительная надбавка.
Важно, что теперь на индексацию могут рассчитывать и работающие пенсионеры. Для получателей социальных пенсий график иной.
Пересмотр размера их пенсий традиционно запланирован на 1 апреля. Что касается военных пенсионеров, то их выплаты растут в особом порядке, так как их размер привязан к окладам действующих военнослужащих. Очередная такая индексация, по словам депутата, намечена на 1 октября текущего года.