Канал Кремля в российском мессенджере Max обогнал Telegram по числу подписчиков

Официальный канал президента России в национальном мессенджере Max по количеству подписчиков опередил страницу в Telegram. Об этом стало.
Канал «Кремль. Новости» в Max, созданный 7 сентября, собрал уже 310 тысяч подписчиков, в то время как Telegram-канал имеет 295 тысяч подписчиков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для совершения преступлений мошенники будут использовать национальный мессенджер Max так же, как они сейчас используют зарубежные платформы. Политик отметил, что «это должны решать специалисты».
Пользователи мобильного приложения Max теперь могут поменять фон и цвет сообщений для создания уникального пространства в чате. В списке новых тем оформления — «Москва», разработанная в преддверии Дня города совместно с правительством Москвы, «Космос» и многие другие.
Операторы сотовой связи из числа «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру. Через платформы пользователи могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения.