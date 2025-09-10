В Новосибирске в конце недели резко похолодает до +4 градусов

В Новосибирске к концу недели ожидается резкое похолодание до +4 градусов.
По данным Гисметео, в среду и четверг температура воздуха будет держаться на уровне до +20 градусов, а ночью опустится до +9 градусов. Осадков при этом не прогнозируется.
Однако с пятницы в городе начнет холодать: днем температура составит около +17 градусов, ожидаются дожди, а ночью вновь будет +9.
В субботу синоптики прогнозируют сильный дождь и дневную температуру до +12 градусов при ветре до 8 м/с. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +4 градусов.
В воскресенье холодная погода сохранится, температура не превысит +13 градусов днем и снова опустится до +4 ночью.
С понедельника дожди прекратятся, и температура вернется к отметке около +16 градусов днем.