Путин узнал о молодильной клубнике и мутировавшем винограде

Президент России Владимир Путин во время своего визита в научно-технологический университет «Сириус» познакомился с новыми сортами растений, у которых ученые отредактировали геном. Об этом сообщает ТАСС.
Экскурсию главе государства провел председатель Ученого совета «Сириуса» Роман Иванов. Он показал Путину «молодильную» клубнику, в которой больше чем в 10 раз содержится кверцетина (природный антиоксидант).
Также был представлен новый сорт винограда «мерло». Он, по словам Иванова, не подвержен воздействию грибковых инфекций. Поэтому культура не потребует дополнительной обработки химикатами.
Иванов также отметил, что растения не содержат ГМО. Ученые, рассказал он, лишь ускоряют естественную эволюцию в сотни раз за счет точечных мутаций.
