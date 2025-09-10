Ричмонд
Катар пригрозил ответным ударом Израилю за атаку на Доху

Катар оставляет за собой право на ответные действия против Израиля в случае удара по Дохе. Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Он подчеркнул, что Катар не потерпит никаких нарушений своего суверенитета и предпримет комплексные меры для ответа на израильские удары и предотвращения будущих атак.

— Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами, — заявил Аль Тани.

По его словам, Доха уже ведет консультации с дружественными странами и вскоре объявит о конкретных мерах в ответ на израильскую атаку, сообщает Al Jazeera.

Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов — в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше