«Новые люди» помогут продвигать корпоративные демографические стандарты

«Предположим, придет время, когда примете решение и испытаете счастье стать мамой. Как вырваться из рабочего ритма? Как оставить то, что ты любишь? Как остановиться в профессиональном развитии, чтобы посвятить себя малышу без ущерба, а со счастьем — и для себя, и для малыша, и для своей семьи? Вот здесь, я думаю, ключевую роль может сыграть хорошая корпоративная политика и программа у работодателя, поддерживаемая и поощряемая не только государством, но и обществом. Тогда это, конечно, даст тот самый эффект синергии бизнеса и государства, который принесет очень положительный результат. Это не будет требовать тех колоссальных денег, которые мы закладываем на демографию», — добавила политик.