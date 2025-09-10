«Новые люди» помогут продвигать корпоративные демографические стандарты

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Новые люди» будут помогать правительству РФ в продвижении и распространении применения корпоративных стандартов в области демографии, сообщила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди»).
«Партия “Новые люди” недавно провела серию встреч с зампредом правительства Татьяной Алексеевной Голиковой, с которой мы договорились о том, что будем помогать правительству в продвижении и более широком распространении и применении корпоративных стандартов в области демографии», — сказала Авксентьева.
Она отметила, что поддержка работающих матерей, молодых семей, поощрение материнства — это тот фундамент, на котором строится здоровое демографическое развитие в молодом возрасте, та область, где заложены ответы на многие вызовы, сегодня активно работающая женщина — это норма; сейчас, если человек не работает, то мало кто может себе позволить свободно существовать.
«Предположим, придет время, когда примете решение и испытаете счастье стать мамой. Как вырваться из рабочего ритма? Как оставить то, что ты любишь? Как остановиться в профессиональном развитии, чтобы посвятить себя малышу без ущерба, а со счастьем — и для себя, и для малыша, и для своей семьи? Вот здесь, я думаю, ключевую роль может сыграть хорошая корпоративная политика и программа у работодателя, поддерживаемая и поощряемая не только государством, но и обществом. Тогда это, конечно, даст тот самый эффект синергии бизнеса и государства, который принесет очень положительный результат. Это не будет требовать тех колоссальных денег, которые мы закладываем на демографию», — добавила политик.
Она подчеркнула, что материнский капитал на первого ребенка мало поощряет деторождение, поскольку когда образовывается семья, когда люди любят друг друга, первый ребенок — это то, что приходит просто как счастье, как озарение, сложности возникают с рождением второго и третьего ребенка в возрасте около 35 лет, потому что родители уже работают, уже погружены в рабочий процесс.
«Более того, и я всегда об этом говорю, исходя из собственного прочувствованного жизненного опыта, важны возможности разных форм исполнения рабочих функций — это еще одна точка приложения усилий. Это тоже должно быть в корпоративном стандарте: удаленная работа, неполный рабочий день, либо гибкий график, о котором мы договариваемся с работодателем. Понятно, что у нас снижаются возможности трудовой мобильности, участия в командировках, переезда в другое место работы даже с повышением заработной платы — это тоже для нас трудно, потому что мы “привязаны” к детским садикам, школам, кружкам, бассейнам и так далее. И поэтому рассмотрение всех этих деталей — это то, чем мы занимаемся сейчас вместе с правительством», — сказала депутат.
Авксентьева также сообщила, что ею были направлены депутатские запросы во все 89 регионов России, ответ она получила из 77, — большинство из них, по ее словам, были формальными отписками. Однако, по ее словам, дело новое, инициаторы очень воодушевлены, относятся к этому с пониманием и со всей горячностью сердец, поэтому будут продолжать обращаться к главам субъектов, регионов по этому вопросу, и не только с простыми запросами: они готовы выезжать на места, разговаривать с бизнесом, с малыми и средними предприятиями.
«Новые люди» — это как раз про диалог государства и бизнеса. Мы занимаемся образовательными проектами, экологическими вопросами, всем тем, чем должны заниматься народные избранники. Но вот эта новая история, которую мы будем продвигать — и про саморазвитие работающих людей, и про дальнейшее профессиональное развитие женщин, — это и есть демографический вопрос. Это, если хотите, всё, что вокруг нас", — заявила политик.
Она рассказала, что бывала на предприятиях, где создают детские комнаты, выплачивают дополнительные пособия при рождении ребенка, создают условия для работающих мам с маленькими детьми, но надо лучше обмениваться опытом по применению таких мер.
«Со всем пониманием того, что мы рождаемся не для того, чтобы быть трудовой единицей, депутатами или корреспондентами, а для того, чтобы познать счастье, чтобы увидеть мир, чтобы почувствовать счастье материнства, взять этот маленький комочек на руки. Но для этого у нас должны быть условия. Как цветочки надо поливать, так и людей надо поощрять и поддерживать. Потому что времена непростые, все об этом говорят, но давайте деятельно как-то участвовать в жизни людей. А работодатель — это самая близкая структура к любому работающему человеку, которая может на это повлиять сразу», — добавила Авксентьева.
