Рвота, температура и сыпь на отдыхе? Как не испортить бархатный сезон и избежать болезней

Мойте руки с мылом перед едой и после каждого выхода в общественные места. Используйте антисептик, если нет доступа к воде. Пейте только бутилированную или кипячёную воду. Не пейте из-под крана, фонтанов, родников. Тщательно мойте все фрукты и овощи (желательно кипячёной водой). Избегайте салатов с майонезом, пирожных с кремом, которые долго стояли не в холодильнике. Старайтесь не глотать воду при купании в водоёмах и даже бассейнах. После купания обязательно принимайте душ. Следите за детьми особенно тщательно, так как они чаще всего становятся жертвами кишечных инфекций. Их иммунная система слабее, а правила гигиены они соблюдают не так строго.