Khabarhub: Армия Непала развернула войска из-за продолжающихся протестов

Военные в Непале призвали всех граждан к сдержанности и попросили сотрудничать с силами безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Армия Непала развернула войска совместно с другими службами безопасности на улицах городов страны, где продолжаются беспорядки с массовыми грабежами, поджогами и актами вандализма. Об этом сообщает портал Khabarhub со ссылкой на заявление управления по связям с общественностью вооружённых сил.

«Определённые группировки используют беспорядки для нанесения серьёзного ущерба как гражданским лицам, так и государственной собственности», — говорится в заявлении.

Военные призвали всех граждан к сдержанности и попросили сотрудничать с силами безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения по всей стране.

Накануне военный корреспондент Александр Коц объяснил, чем события в Непале похожи на «цветные революции» в мире.

Напомним, по данным газеты Himalayan Times, участники протестов в Непале подожгли частное жилье премьер-министра в городе Балкот.

