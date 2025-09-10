ЯНАО и ХМАО вошли в топ-10 самых устойчивых регионов России наряду с Москвой

Эксперты отмечают, что лидирующие позиции ЯНАО и ХМАО обусловлены высоким уровнем зарплат и значительным объемом производства на душу населения. По словам аналитиков, нефтегазовые регионы стабильно занимают верхние строчки рейтингов благодаря высокому благосостоянию населения. Жители этих территорий могут позволить себе покупку недвижимости и товаров длительного пользования, несмотря на суровые климатические условия и удаленность от центра страны.