Бывший российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство

Володин выступает в паре с Минервой Хазе с 2022 года, а в 2023-м году он сменил спортивное гражданство на немецкое. На чемпионате мира прошлого года они завоевали бронзовую медаль, а в 2025 году стали победителями на чемпионате Европы и заняли второе место на чемпионате мира.