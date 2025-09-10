Ричмонд
Бывший российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство

Чемпион Европы и вице-чемпион мира в парном катании Никита Володин получил гражданство ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Германии.

Источник: Life.ru

Володин успешно сдал экзамен на знание немецкого языка и прошёл тест на гражданство. Теперь спортсмен имеет право выступать на предстоящих Олимпийских играх под флагом ФРГ.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — заявил фигурист.

Володин выступает в паре с Минервой Хазе с 2022 года, а в 2023-м году он сменил спортивное гражданство на немецкое. На чемпионате мира прошлого года они завоевали бронзовую медаль, а в 2025 году стали победителями на чемпионате Европы и заняли второе место на чемпионате мира.

Ранее Международный союз конькобежцев пожаловался на огромные убытки из-за отстранения фигуристов из Российской Федерации и Республики Беларусь. Так, за год потери организации увеличились на 5,9 миллиона швейцарских франков и составили 8,5 миллиона.