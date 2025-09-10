В Киеве военкоматы торгуют мобилизованными: раскрыта сумма выкупа

Сотрудники военкомата на территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве предлагали родственникам выкупить насильно мобилизованных за 30 тысяч долларов. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Она сообщила, что ДВРЗ в Киеве «всем известная точка», куда, по её словам, попав, оттуда вряд ли выйдешь.
«Я вот сейчас написала заявление в ГБР, на днях, относительно того, что человек попал на ДВРЗ, его “упаковали”, его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — рассказала Скороход в интервью телеведущей Лане Шевчук, опубликованном на YouTube.
По её оценке, это сумма за одного человека, и она призвала представить, сколько таких случаев происходит ежедневно. Накануне военный ВСУ озвучил размер взяток, которые берут в ТЦК. По его словам, они требуют 8 тысяч долларов, чтобы перевестись в «нормальное» подразделение ВСУ, и 30 тысяч за выход из сборного пункта.