В Киеве военкоматы торгуют мобилизованными: раскрыта сумма выкупа

«Я вот сейчас написала заявление в ГБР, на днях, относительно того, что человек попал на ДВРЗ, его “упаковали”, его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — рассказала Скороход в интервью телеведущей Лане Шевчук, опубликованном на YouTube.