Легенда футбола Роналду повторил мировой рекорд на отборе ЧМ

Звезда мирового футбола и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду смог повторить рекорд по количеству забитых мячей в рамках отборочных матчей чемпионат мира. Это произошло в ходе минувшей встречи с командой Венгрии.
Португалец, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Насра», отличился ударом с пенальти. Сборная Роналду играла на выезде.
Согласно официальной статистике, Роналду забил свой 39-й гол в рамках квалификации ЧМ. Для этого ему понадобилось 49 матчей. Мировой рекорд принадлежал нападающему сборной Гватемалы Карлосу Руису. На его счету также 39 мячей, только забил он их в 47 играх.
Ранее «МК» писал, что Роналду обновил мировой рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной сборной. В рамках отборочного тура ЧМ по футболу он забил свои 139-й и 140- голы. Встреча проходила между командами Португалии и Армении.
