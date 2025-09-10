Легенда футбола Роналду повторил мировой рекорд на отборе ЧМ

Согласно официальной статистике, Роналду забил свой 39-й гол в рамках квалификации ЧМ. Для этого ему понадобилось 49 матчей. Мировой рекорд принадлежал нападающему сборной Гватемалы Карлосу Руису. На его счету также 39 мячей, только забил он их в 47 играх.