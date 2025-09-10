Остался один день: Заканчивается срок легализации нахождения в РФ для мигрантов

В РФ у мигрантов остался один день для того, чтобы урегулировать свой правовой статус, если они утратили законное основание для нахождения на российской территории. С 11 сентября правоохранительные органы начнут выдворять из страны незаконно находящихся в ней иностранцев.
«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — цитирует ТАСС комментарий МВД.
Иностранцы, которые не урегулируют свой статус, не смогут на территории РФ жениться, развестись, устроить детей в детские учреждения, управлять транспортным средством и получать определённые услуги.
Ранее шесть человек были задержаны по подозрению в легализации в Российской Федерации пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах».
