Остался один день: Заканчивается срок легализации нахождения в РФ для мигрантов

МВД: срок легализации нахождения в РФ для мигрантов закончится 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В РФ у мигрантов остался один день для того, чтобы урегулировать свой правовой статус, если они утратили законное основание для нахождения на российской территории. С 11 сентября правоохранительные органы начнут выдворять из страны незаконно находящихся в ней иностранцев.

«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — цитирует ТАСС комментарий МВД.

Иностранцы, которые не урегулируют свой статус, не смогут на территории РФ жениться, развестись, устроить детей в детские учреждения, управлять транспортным средством и получать определённые услуги.

Ранее шесть человек были задержаны по подозрению в легализации в Российской Федерации пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на «Госуслугах».

Как устроен теневой брачный бизнес в России, позволяющий мигрантам легализоваться путём фиктивного брака, читайте здесь на KP.RU.