Тимати ответил СБУ: «Ищите меня в клубе» после объявления в розыск

В своём посте артист написал: «СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе — ищи меня в клубе”». Он добавил, что нахождение в таком списке для него является показателем масштаба и влияния личности и воспринимает это как комплимент.