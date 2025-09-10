Тимати ответил СБУ: «Ищите меня в клубе» после объявления в розыск

Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на объявление о его розыске Службой безопасности Украины (СБУ). Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).
СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Ранее, 13 июня, рэперу заочно предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. Также с 2017 года имя Тимати внесено в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
В своём посте артист написал: «СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе — ищи меня в клубе”». Он добавил, что нахождение в таком списке для него является показателем масштаба и влияния личности и воспринимает это как комплимент.
* с марта 2022 года деятельность компании Meta Platforms Inc., владеющей Instagram, запрещена на территории России решением Тверского районного суда Москвы.