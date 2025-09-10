В Арктике подняли буйковую станцию с глубины 2 км после 4 лет работы

В Северном Ледовитом океане ученые подняли с глубины около двух километров автоматическую буйковую станцию, которая в течение четырёх лет непрерывно проводила подводные измерения. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По оценкам специалистов ААНИИ, все приборы станции сохранили работоспособность, а записанные данные остались целыми. Исследователи уже приступили к их расшифровке и анализу.
Подъем станции осуществлялся с борта научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» во время перехода к дрейфующей станции «Северный полюс-42».
До этого сообщалось, что в Арктике вследствие потепления возникла угроза для прокладываемых по дну коммуникаций.