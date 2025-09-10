Ричмонд
Хасбик получил заманчивое предложение от чемпиона Испании

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) получил официальное приглашение от испанского футбольного клуба «Барселона». Его приглашают посетить два матча команды, которые пройдут на обновленном стадионе «Камп Ноу».

Хасбика пригласили на футбольные матчи в Барселоне.

«Хасбик приглашается на матч “Барселона” — “Реал Сосьедад”, который состоится 28 сентября, а также на игру “Барселона” — “Жирона”, запланированную на 19 октября», — передают слова из выложенного в соцсети документа бойцом Аюбом Гумбатовым «Чемпионат».

Житель Дагестана Хасбулла Магомедов, которому сейчас 19 лет, приобрел широкую известность в 2020 году после того, как в социальных сетях начали распространяться видео с его участием. Известно, что Хасбулла, также известный как Хасбик, имеет редкое генетическое заболевание, связанное с дефицитом гормона роста, вследствие чего его внешность напоминает ребенка примерно пяти лет.