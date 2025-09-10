Тимати: СБУ может «искать меня в клубе»

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск и заочно предъявила обвинения в нарушении порядка въезда на территорию страны, а также в посягательстве на независимость и территориальную целостность Украины. Поводом для уголовного преследования стало, по версии украинских властей, неоднократное посещение артистом Крыма, где он выступал на концертах, в том числе на мероприятии в честь годовщины присоединения полуострова к России.