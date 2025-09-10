В Госдуме предложили повысить налоги для сверхбогатых

Председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ужесточить фискальную политику в отношении сверхбогатых. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Он напомнил, что прогрессивная шкала подоходного налога введена с прошлого года и обсуждалась партией с 2006 года, но нынешняя ставка для тех, кто зарабатывает свыше 50 млн рублей в год, остаётся 22%.
По словам Миронова, даже те, кто получает 500 млн и больше, платят всё те же 22%. В связи с этим он предложил сделать реальную прогрессию — повысить ставки, «пусть платят и 25%, и 35%», при этом, по его мнению, это не навредит им.
Миронов также высказался за введение дополнительного налога на предметы роскоши — «самолёты, яхты и вертолёты» — и подчеркнул, что при этом важно, чтобы такой налог не затронул простых граждан, а действительно коснулся олигархов.
Кроме того, он предложил ввести специальный налог на состояние, отметив, что это мировая практика. По его словам, пока Минфин формирует бюджет, вместо очередного роста налоговой нагрузки для населения логично «потрясти этих жирных котов», что, как он считает, было бы справедливо.
Ранее Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян.