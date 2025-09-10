Ричмонд
В Лондоне пройдет слушание по делу капитана Мотина из РФ о столкновении судов

Очередное слушание по столкновению судов у берегов Британии пройдёт в среду 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В центральном уголовном суде Лондона в среду 10 сентября пройдёт очередное слушание по делу о столкновении контейнеровоза с танкером, в результате которого один человек признан погибшим. Обвиняемым в непредумышленном убийстве по грубой халатности признан капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотина, гражданин России, информирует РИА Новости.

Сообщается, что Мотин находится под стражей, так как он не признал вину и суду не было представлено ходатайство об освобождении под залог. Рассмотрение дела назначено на 12 января 2026 года.

Напомним, в марте в Северном море, возле берегов Восточного Йоркшира (Великобритания) столкнулись два судна — нефтяной танкер и сухогруз. В результате столкновения оба корабля получили серьёзные повреждения, на них возник пожар. Были эвакуированы 36 моряков из двух экипажей, один человек погиб.

Позже появилась информация, что капитан судна Solong — 59-летний Владимир Мотин из Приморского района Санкт-Петербурга — задержан по обвинению в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека.