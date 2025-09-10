Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 сентября 2025

Погода в Иркутске 10 сентября 2025 года обещает переменную облачность, днем пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +18…+20 градусов, температура ночью +8…+10. Ветер северо-западный 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 10 сентября 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье после захода солнца похолодает до +5…+10, в северных районах +2…+7, при прояснении до −3, заморозки, днем +15…+20, при облачной погоде +9…+14. Вот что обещает погода в Иркутске 10 сентября 2025.