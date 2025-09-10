В Новосибирске продают редкий Lincoln Continental 1949 года за 1,6 млн рублей

На сайте объявлений появился раритетный автомобиль Lincoln Cosmopolitan Limousine. Машина из частной коллекции сохранилась в рабочем состоянии, но требует обслуживания.
Житель Новосибирска выставил на продажу Lincoln Cosmopolitan Limousine 1949 года выпуска. За редкий автомобиль владелец просит 1,6 млн рублей.
По словам продавца, длина лимузина достигает 6,5 метров, двигатель мощностью 280 лошадиных сил работает в паре с автоматической коробкой передач, привод — задний. Пробег машины — около 60 тысяч километров. В салоне сохранились мягкие диваны и ковровое покрытие.
Модель выпускалась с 1949 по 1951 год и считалась флагманом линейки. Автомобиль находился в частной коллекции, заводится и способен передвигаться, однако для постоянной эксплуатации потребуется техобслуживание.
Документов ПТС у автомобиля нет, при этом в розыске он не числится и ограничений не имеет. Продавец готов организовать доставку по России и рассматривает варианты обмена.