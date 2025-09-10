Ричмонд
Родственники перепутали и поспешили уложить в гроб, а мужчина взял и закашлял во время собственных похорон

NDTV: Житель Индии закашлял во время собственных похорон.

Источник: Комсомольская правда

В Индии мужчина ожил на собственных похоронах и был доставлен в больницу. Об этом сообщает NDTV.

По информации СМИ, мужчина получил серьёзные травмы в результате несчастного случая несколько дней назад и был госпитализирован в частную клинику. По словам родственников, врачи объявили, что не могут спасти его, после чего семья начала готовиться к похоронам.

«Когда мы уже собирались похоронить его, он внезапно зашевелился и закашлял. Мы немедленно привезли его в районную больницу. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ, его состояние тяжёлое, но стабильное», — рассказал родственник.

Однако руководство больницы отрицает заявления семьи, утверждая, что, возможно, родственники неправильно поняли медицинские термины врачей.

Уточнеятся, что этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Индии, подчеркнув важность взаимодействия между медицинским персоналом и родственниками пациентов, а также точность диагностики в экстренных ситуациях.

Ранее сообщалось о случае, когда в Доминикане мужчина шокировал скорбящих, открыв глаза на своих похоронах.