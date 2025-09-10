Тестовую схему движения введут для автобуса № 128к в Солнечногорске с 12 сентября

«Схема пройдет через индустриальный парк “Есипово”. Это позволит обеспечить комфортный проезд для работников индустриального парка. Автобус будет совершать четыре рейса в сутки: от станции МЦД “Крюково” через индустриальный парк — в 6:40 и 8:00; в обратном направлении от станции “Поваровка” — в 16:30 и 17:30», — говорится в сообщении.