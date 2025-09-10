Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тестовую схему движения введут для автобуса № 128к в Солнечногорске с 12 сентября

В Солнечногорске с 12 сентября в тестовом режиме начнет действовать дополнительная схема движения автобусов № 128к «Поваровка — станция “Крюково”, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: Freepik

«Схема пройдет через индустриальный парк “Есипово”. Это позволит обеспечить комфортный проезд для работников индустриального парка. Автобус будет совершать четыре рейса в сутки: от станции МЦД “Крюково” через индустриальный парк — в 6:40 и 8:00; в обратном направлении от станции “Поваровка” — в 16:30 и 17:30», — говорится в сообщении.

Совместно с перевозчиком специалисты Минтранса Подмосковья будут отслеживать пассажиропоток для определения востребованности рейсов у пассажиров и внесения необходимых корректировок. На маршруте действуют льготы по социальной карте жителя Подмосковья.