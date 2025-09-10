Минцифры добавит банки и аптеки в список сайтов, доступных при ограничениях

Напомним, ранее Минцифры опубликовало перечень интернет-сервисов, которые останутся доступны во время ограничений. Ведомство также сообщило, что операторы связи в пилотном режиме начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Однако пока что окончательный список таких ресурсов официально не утвержден, в него продолжают вносить корректировки.