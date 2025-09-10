Минцифры добавит банки и аптеки в список сайтов, доступных при ограничениях

На втором этапе в перечень ресурсов, доступных в России при ограничениях мобильного интернета, войдут СМИ, банки и аптеки. Об этом рассказало Минцифры РФ.
«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Напомним, ранее Минцифры опубликовало перечень интернет-сервисов, которые останутся доступны во время ограничений. Ведомство также сообщило, что операторы связи в пилотном режиме начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. Однако пока что окончательный список таких ресурсов официально не утвержден, в него продолжают вносить корректировки.