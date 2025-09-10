Список доступных в РФ интернет-ресурсов при ограничении интернета расширят

Ранее Министерство цифрового развития РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые останутся доступными в условиях ограничений. До этого ведомство сообщило, что операторы связи начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в пилотном режиме во время ограничений связи.