Список доступных в РФ интернет-ресурсов при ограничении интернета расширят

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры РФ) сообщило, что в настоящее время разрабатывается перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения мобильного интернета на втором этапе.
В пресс-службе также опровергли слухи о том, что в перечень доступных сайтов войдет букмекерская контора «Фонбет».
— По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в обновленный список войдут средства массовой информации (СМИ), банки и аптеки. На первом этапе в подобный перечень уже были включены популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян.
Планируется, что список цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов в России.
Ранее Министерство цифрового развития РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые останутся доступными в условиях ограничений. До этого ведомство сообщило, что операторы связи начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в пилотном режиме во время ограничений связи.