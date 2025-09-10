При атаке ВСУ на Буденновский район Донецка пострадала женщина

Жительница Донецка получила ранения в результате атаки ВСУ на Буденновский район города вечером 9 сентября, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Для удара украинские формирования использовали высокоточное дальнобойное вооружение.
«Противник атаковал кварталы внутригородского района столицы республики дальнобойным высокоточным вооружением. В результате атаки пострадала женщина 1971 года рождения, ей оказана квалифицированная медицинская помощь», — написал глава региона в своём в Telegram-канале.
Он уточнил, что, помимо этого, существенные повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором обрушился лестничный пролёт. Из него эвакуировали семь человек, в том числе ребёнка.
Кроме того, повреждения получили соседний дом, 10 автомобилей и здание техникума. Глава ДНР добавил, что украинские формирования также применили ударные беспилотники.
Напомним, ранее ВСУ атаковали парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Пушилин сообщал о по меньшей мере шести пострадавших.